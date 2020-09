Student vindt gestolen gsm terug, maar kan zijn ogen niet geloven als hij achtergelaten foto’s van de dader ziet

Een student uit Johor in het zuiden van Maleisië ontdekte bij het wakker worden dat zijn smartphone gestolen was. Groot was zijn verbazing toen hij wat later in de jungle achter zijn woning de gsm terugvond en ontdekte dat er verschillende selfies en een video-opname van een aap op stonden.

De 20-jarige Zackrydz Rodzi vond enkel het foedraal van zijn gsm terug. Het toestel zelf bleek gestolen, toen hij wakker werd. De student dacht eerst aan een menselijke dief, maar er waren geen inbraaksporen te vinden, zo zei hij woensdag aan de BBC.

Zackrydz belde dan maar naar zijn smartphone en ontdekte dat die enkele meters verderop afging. Het toestel lag onder een palmboom. Toen de student naar de foto- en videogalerij van het het toestel ging kijken zag hij een reeks selfies en een filmpje van een aap. Op een bepaald ogenblik piept de gsm in de mond van de aap. Dat was het moment waarop de aap het gevonden voorwerp probeerde op te eten. Maar dat lukte dus niet.

De student postte de video en foto’s van de aap op het internet en die gingen meteen viraal. Hoe de aap was binnengeraakt in de woning is nog steeds niet duidelijk.

