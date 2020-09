Standard-coach Montanier gaat niet roteren tegen Bala Town: “Ik zal de meest competitieve ploeg opstellen”

Standard ontvangt donderdag (20u) het Welshe Bala Town in de tweede voorronde van de Europa League. Hoewel de Rouches het opnemen tegen een amateurploeg, is Standard-coach Philippe Montanier niet van plan zijn basiselftal te wijzigen.

De Luikenaars moeten winnen om hun Europese parcours te kunnen verderzetten in de derde (en voorlaatste) kwalificatieronde van de tweede Europese beker. “We willen het tot in de groepsfase schoppen en moeten daarvoor dus drie hindernissen nemen”, verklaarde Montanier. “Deze wedstrijd is extreem belangrijk en bepalend. Wij hebben dezelfde waardering voor alle tegenstanders. Je mag niet vergeten dat ze in de eerste voorronde toch op verplaatsing gewonnen hebben (0-1 bij het Maltese Valletta).”

“Bala Town heeft een directe manier van spelen richting de aanvallers, en dat veranderen ze niet”, aldus de Fransman. “Ze rekenen op hun inzet en ze gebruiken 120 procent van hun energie. Wij moeten hen afstoppen. Ik heb amateurs getraind, ik weet hoe dat werkt. Ik heb in de Franse beker tegen Nantes gespeeld met een ploeg waarbij een speler een halfuur voor de wedstrijd aankwam, omdat hij moest werken. Met een beetje geluk speelden we de halve finales.”

Montanier is niet van plan te roteren. “Ik zal geen speeltijd geven aan diegenen die tot dusver weinig gespeeld hebben. Ik zal de meest competitieve ploeg opstellen. We zullen wel letten op de jongens die in het rood dreigen te gaan. Nicolas Gavory zal starten, ook al is hij geschorst voor de volgende competitiematch tegen KV Kortrijk. De komende twee wedstrijden zijn in ieder geval helemaal verschillend op tactisch vlak.”