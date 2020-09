AA Gent-verdediger Ngadeu vier speeldagen geschorst

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft woensdag vijf speeldagen schorsing, waarvan vier effectief, opgelegd aan verdediger Michael Ngadeu van AA Gent omwille van zijn rode kaart afgelopen speeldag tegen Eupen. De Kameroener van de Buffalo’s moet ook een boete van 4.500 euro betalen.

Ngadeu is daardoor geschorst voor de competitiewedstrijden in de Jupiler Pro League tegen Moeskroen (19 september), OHL (26 september), Beerschot (4 oktober) en Cercle Brugge (17 oktober). AA Gent kan wel nog in beroep gaan tegen de sanctie bij de Disciplinaire Raad van de KBVB. Die komt vrijdag samen.

Ngadeu riskeerde de zware straf voor zijn rode kaart van afgelopen speeldag in Eupen. In de Oostkantons werd de Kameroense verdediger uitgesloten in de 73e minuut na een opstootje met Eupen-verdediger Jordi Amat vlak voor een vrije trap. Hij gaf een duw aan Amat, gevolgd door nog meer duw- en trekwerk, en een kopstoot.