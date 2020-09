“Dit is van een ander kaliber”: gouverneur over wat er misging en hoe het verder moet na besmetting van zeker 77 West-Vlaamse jongeren in Portugal

Al minstens 77 West-Vlaamse jongeren zijn positief getest op corona na een reis in het Portugese Albufeira. Het is vrijwel zeker dat ze elkaar besmetten tijdens privéfeestjes. Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen, vreest dat het aantal besmettingen de komende dagen nog zal stijgen. “Toch jammer dat deze jongeren hier niet beter over nadenken”, zegt hij. “Ik roep dan ook iedereen op om nu zijn verantwoordelijkheid te nemen.”