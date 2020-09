België bereid om nog eens 100 tot 150 Moria-vluchtelingen op te nemen

De Belgische overheid is bereid om 150 extra vluchtelingen op te nemen, om de situatie op het Griekse eiland Lesbos weer leefbaar te maken na de brand in het vluchtelingenkamp Moria. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) bekendgemaakt.

De vaak penibele toestand waarin asielzoekers en andere migranten zich in Griekenland bevinden, staat weer volop in de aandacht sinds het kamp Moria op het eiland Lesbos door een brand verwoest werd. Meer dan 12.000 asielzoekers hebben daardoor al een week geen onderdak meer. Tijdens een ontmoeting met de Griekse minister Koumoutsakos zei federaal minister De Block tot “extra solidariteit” met de Grieken bereid te zijn. Concreet stelt ze voor 100 tot 150 “kwetsbare asielzoekers, zoals families met kinderen, moeders of alleenstaande vrouwen” op te vangen. Hoe dat alles concreet in zijn werk zal gaan, hangt van Griekenland af. Vorige week stemde ons land er al mee in om twaalf niet-begeleide minderjarigen te laten overkomen.

Na het overleg werd wel benadrukt dat dergelijke ad hoc maatregelen “niet houdbaar zijn op de lange termijn”. “Enkel een globale aanpak op Europees niveau kan een structurele oplossing bieden”, staat te lezen in een gemeenschappelijk persbericht van De Block en Koumoutsakos. “Een duidelijk overzicht van welke inspanning elke lidstaat biedt zou een eerste stap zijn. Griekenland doet veel meer dan verwacht kan worden. België hoort bij de lidstaten die de meeste inspanningen leveren. Elke lidstaat zou eerlijk moeten bijdragen. Als elk land een eerlijk aandeel van de inspanningen zou leveren, zoals België dat doet, dan zouden landen als Griekenland, Malta en Cyprus niet onder zo’n hoge druk staan.” België en Griekenland hopen dan ook dat het ‘New Pact on Migration and Asylum’ dat de Europese Commissie volgende week presenteert oplossingen kan bieden voor de huidige uitdagingen.

