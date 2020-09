Dode en 41 gewonden bij botsing tussen trein en schoolbus in Nieuw-Zeeland

Bij een botsing tussen een trein en een schoolbus zijn woensdag in Nieuw-Zeeland een dode en 41 gewonden gevallen. De bestuurder van de bus is overleden.

De bus, met 41 mensen aan boord, vervoerde middelbare scholieren, zei de politie in een verklaring. De vrouwelijke chauffeur van de bus kwam om bij het ongeval op het Noordelijke eiland, nabij Palmerston North.

Geen enkele scholier raakte ernstig gewond, maar sommigen werden wel met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie.

Kiwirail, die verantwoordelijk is voor de spoorwegactiviteiten van het land, zei dat de spoorwegovergang was voorzien van zwaailichten en een sirene. De machinist van de trein was fysiek ongedeerd, maar verkeert wel in shock door het ongeval, aldus de politie.