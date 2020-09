Enorme hoeveelheid explosieven gevonden in Soedan: “Genoeg om de hele hoofdstad op te blazen”

Veiligheidstroepen in Soedan hebben 41 terreurverdachten opgepakt en een enorme voorraad explosieven in beslag genomen. Genoeg “om de hele hoofdstad op te blazen”, zeiden politie en justitie woensdag op een persconferentie in Khartoem.

De autoriteiten in het Afrikaanse land namen bijna 3.600 geïmproviseerde bommen in beslag. Er werd onder meer ammoniumnitraat gevonden, de zeer explosieve stof die vorige maand een enorme explosie veroorzaakte in de Libanese hoofdstad Beiroet met verwoesting en veel doden tot gevolg.

De verdachten werden gearresteerd tijdens twaalf operaties. Sommigen van hen zouden betrokken zijn geweest bij een aanslag op een konvooi met premier Abdallah Hamdok in maart.