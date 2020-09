Sinterklaas moet het doen zonder publiek bij intrede in Nederland

In Nederland gaat de landelijke Sinterklaasintocht onder klein voorbehoud gewoon door, meldt de openbare omroep NTR woensdag. De locatie van de intocht wordt niet bekendgemaakt en tevens is er geen publiek welkom.

Als er nieuwe, strengere maatregelen komen, kan het gebeuren dat een landelijke intocht toch niet doorgaat. Daar gaat de NTR echter niet van uit. “Wij stellen alles in het werk om Sinterklaas zoals altijd een warm welkom te geven in Nederland, maar wel op een manier die verantwoord is”, schrijft de omroep in een verklaring.

Ook het Sinterklaasjournaal gaat gewoon op antenne. De verhaallijn is net als andere jaren niet bekend. “Het Sinterklaasjournaal volgt - dat kunnen we wel zeggen - de belevenissen van Sinterklaas en zijn pieten op weg naar Nederland én in aanloop naar pakjesavond”, aldus de NTR in een verklaring. Het journaal is van maandag 9 november tot en met zaterdag 5 december om 18.00 uur op NPO3 te zien.

De intocht is op zaterdag 14 november om 12.00 uur op NPO Zapp/NPO3 te volgen.