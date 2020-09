Nederlandse bond verbiedt sponsordeal met sekswinkel: “Voetbal moet voor jong tot oud toegankelijk zijn”

De Nederlandse Voetbalbond KNVB staat een sponsordeal tussen eersteklasser FC Emmen en het in seksspeeltjes gespecialiseerde EasyToys niet toe. Volgens de Nederlandse voetbalbond “is het niet gepast om op wedstrijdkleding sponsoruitingen te tonen die in verband kunnen worden gebracht met de seksindustrie”.

Anders dan de naam misschien doet denken is EasyToys uit Veendam gericht op seksspeeltjes, reden voor de voetbalbond om niet akkoord te gaan met de wens van de Drentse club. “Hierbij houdt het bestuur betaald voetbal rekening met het feit dat het voetbal voor jong tot oud toegankelijk is en moet zijn”, aldus de KNVB.

Afgelopen zondag speelde FC Emmen het openingsduel van de Eredivisie (3-5 verlies tegen VVV) in een blanco shirt. De club aan De Oude Meerdijk is namelijk nog op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, en dacht die gevonden te hebben in EasyToys. Vorige week maandag diende de Drentse club het eerste verzoek bij de KNVB in.

Eredivisie-buurman FC Groningen heeft al een tijdje een sponsordeal met het moederbedrijf van de Veendamse sekswinkel EDC lopen. Op de reclameborden langs het veld in het Groningse stadion prijkt de naam EasyToys. Volgens de KNVB is er voor reclame op de boarding geen toestemming nodig, maar op shirts wel.