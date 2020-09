Epidemioloog over hét probleem bij de nieuwe besmettingen: “We weten gewoon niet precies wat de situatie vandaag is”

Waar epidemioloog en arts Wouter Arrazola de Oñate afgelopen zomer nog hoopvol was over het indijken van de Antwerpse corona-opflakkering - “wat ook wel gelukt is” -, toont hij zich nu “moedeloos” bij de toename van het aantal besmettingen. “Omdat we niet voldoende over duidelijke gegevens beschikken, kunnen we situatie niet goed analyseren en dus beheersen.”