Vriendinnen besmet na kamp in Portugal: “Ja, er waren feestjes, maar we hebben daar niet allemaal onze voeten geveegd aan de coronaregels hé”

Waregem / Deerlijk -

Het moest de zomer van hun leven worden. Vijf vriendinnen uit de buurt van Waregem namen vorige week deel aan het surfkamp in Portugal waar 77 West-Vlaamse jongeren het coronavirus opliepen. Twee van de meisjes zijn besmet en zitten in quarantaine. “Tijdens de feestjes werd geen afstand gehouden, want we zaten toch al in dezelfde bubbel.”