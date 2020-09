Belg ontdekt wrak van onderzeeër die 77 jaar geleden door Japanners tot zinken werd gebracht

Een team van duikers, onder wie de Belg Ben Reymenants, hebben allicht een onderzeeër uit WWII gevonden. De USS Grenadier vertrok in 1942 uit Pearl Harbor, maar werd een jaar later tot zinken gebracht door Japan in de Straat Malakka. “Dit was een belangrijk schip tijdens de oorlog”, aldus de Australische duiker Lance Horowitz, die deel uitmaakt van het team. “We willen de bemanning van de onderzeeër eer bewijzen door het verhaal te vertellen.”

De Belgische duiker Ben Reymenants is geen onbekende. Toen de Thaise voetballers in 2018 vastzaten in een grot, probeerde de 47-jarige man hen met gevaar voor eigen leven te redden. In 2019 werd Reymenants – die naar Thailand is uitgeweken – tot Ridder in Leopoldsorde gekroond.

LEES OOK. Belgische duiker die Thaise jongetjes redde is tot Ridder in Leopoldsorde gekroond. “Net als mijn grootvader, en allebei zonder een wapen vast te hebben gehad” (+)

Als hij niet bezig is met levens te redden, heeft Reymenants nog een andere passie. “Ben zoekt al jarenlang naar mogelijke locaties van scheepswrakken”, aldus zijn teamgenoten. “Hij neemt contact op met vissers om te vragen of ze iets raars hebben gezien, of er plekken zijn waar hun netten vaak verloren gaan.” Met die aanwijzingen gingen de Fransmannen Jean Luc Rivoire en Benoit Laborie en de Australiër Lance Horowitz samen met Reymenants op zoek naar de USS Grenadier.

Krijgsgevangenen

De onderzeeër vertrok in 1942 op missie en slaagde er nabij de Straat Malakka in om verschillende schepen tot zinken te brengen. Een jaar later was het geluk van de bemanning op. De duikboot raakte zwaar beschadigd door bommen van een Japans vliegtuig en zonk. De 76 bemanningsleden konden zichzelf redden, maar werden krijgsgevangenen van de Japanners.

In het kamp waar ze tot het einde van de oorlog gevangen zaten, werd de bemanning naar eigen zeggen gemarteld en geslagen. De zeelieden werden ook uitgehongerd. Vier van hen zouden de beproevingen niet overleven. John A. Fitzgerald, de kapitein van de USS Grenadier, legde alles wat hen was overkomen schriftelijk vast toen hij weer op Amerikaanse bodem stond.

“Belangrijk schip”

Het wrak van de onderzeeër bleef 77 jaar onontdekt op de zeebodem van de Straat Malakka liggen, zo’n 150 kilometer van de Thaise stad Phuket. De Amerikaanse Navy moet nog bevestigen of het inderdaad de USS Grenadier is, maar de ontdekkers zijn vrij zeker dat ze het bij het rechte eind hebben. Het doel is dan ook om het verhaal van scheepswrak te vertellen en de historische site waar het tot zinken werd gebracht, te bewaren.

“Dit was zo’n belangrijk schip tijdens de Tweede Wereldoorlog”, zegt Horowitz nog. “Het was ook een belangrijk vaartuig voor de bemanningsleden die erop voeren. Deze vondst kan ook veel betekenen voor de familieleden van de zeelieden. Wanneer je boeken leest over de overlevenden, besef je dat ze heel wat beproevingen moesten doorstaan. Ik ben ervan overtuigd dat onze vondst een bevredigende afsluiting van dat hoofdstuk voor hen kan zijn.”