Vrouw van Radja Nainggolan viert overwinning op kanker: “#cancersurvivor”

Claudia Lai, de vrouw van ex-Rode Duivel Radja Nainggolan, lijkt genezen van kanker. In mei 2019 stelden de dokters borstkanker vast bij La, ze werd geopereerd en kreeg chemotherapie. Met succes, blijkbaar: “#cancersurvivor” klinkt het nu op haar Instagramprofiel.

Sinds mei 2019 vocht Claudia Lai tegen borstkanker. Na iets meer dan een jaar strijden, lijkt het er nu op dat ze genezen is. Op Instagram bedankte ze uitvoerig iedereen die haar het afgelopen jaar heeft gesteund. Met de hashtag #cancersurvivor lijkt het dat ze wil duidelijk maken dat ze van de wrede ziekte af is.

Toen de coronacrisis in Italië uitbrak liet Lai nog weten dat ze het bijzonder moeilijk had omdat ze amper aan haar noodzakelijke medicijnen geraakte door de volledige lockdown daar. Maar nu is ze dus opnieuw aan de beterhand. In mei 2020 verscheen al een foto van Lai met een gespierd lichaam.

Nainggolan verliet Inter in augustus 2019 op huurbasis en verkaste naar Cagliari, de club waar het voor hem allemaal begon en waar de roots van zijn echtgenote Claudia liggen. De ex-Rode Duivel zette sportief een stap terug om zijn vrouw zo goed mogelijk te kunnen bijstaan. Met succes dus.

Vrij vertaald staat er op de Instagram van Lai het volgende te lezen:

“Danku, danku, danku aan iedereen die het afgelopen jaar tussen de verschillende chemosessies in mij bleef geloven. Bedankt aan diegene die mij leuke momenten bezorgden en die mij deden geloven in mezelf. Bedankt om mij piano te leren spelen, zelfs toen mijn hersens minder goed werkten door de medicijnen en ik me niet eens herinnerde wat ik 1 minuut geleden geleerd had.”

“Bedankt, want het is niet makkelijk om uren aan een stuk door te brengen met een chagrijnig “ziek” persoon, met vele gedachten in haar hoofd. Bedankt om met me te sporten, ook al woog ik te weinig. Het maakte me sterker, niet enkel fysiek. Het is dankzij jullie dat ik nu beter ben. Jullie zijn geweldig. Ik hoop dat iedereen het leven mag zien met dezelfde kracht. #fuckcancer #cancersurvivor#djset #house #housemusiclovers #pioneerdj #lifelessons #achicevolemale.”