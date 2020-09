Lionel Messi heeft er opnieuw zin in, zelfs in knalroze outfit: Argentijn scoort wereldgoal in oefenpot

Lionel Messi lijkt terug helemaal goed in zijn vel te zitten bij FC Barcelona. De Argentijnse nummer tien scoorde woensdagavond twee doelpunten in het oefenduel tegen de buren van Girona. Zijn eerste doelpunt was een wereldgoal.

Messi wilde deze zomer eigenlijk vertrekken bij Barcelona, maar besloot toch te blijven toen bleek dat hij niet transfervrij kan overstappen naar een andere club. Woensdagavond speelde Barcelona zijn tweede oefenmatch van het seizoen tegen Girona. Coutinho opende de score na een heerlijke collectieve aanval na 21 minuten.

Zes minuten later was het moment van Messi aangebroken. Gehuld in de nieuwe roze (derde) outfit krulde het Argentijnse godenkind de bal heerlijk via de paal in doel. Vlak na de pauze tekende Messi ook via een afgeweken schot voor de 3-1. Trainer Ronald Koeman zag dat het goed was.

Barcelona start de Spaanse competitie op 27 september in Camp Nou tegen Villarreal.

Bekijk hier de doelpunten: