Spaghetti slachtoffer van coronacrisis: nieuwe studentenmenu neemt hap uit budget

Leuven - De Leuvense studenten kunnen straks weer in de Alma terecht, een aangepast versie weliswaar. Ze hebben nog de keuze tussen één veggie en één vleesschotel, tegen een prijs die hoger ligt dan normaal. “Het gaat om een tijdelijke maatregel om het hoofd tijdens deze crisis boven water te houden”, zegt directeur Daniel Lips. Op Facebook regent het misnoegde reacties over het verdwijnen van de studentenkost bij uitstek: de spaghetti.

Het is studentenblad Veto dat het nieuws woensdagochtend op Facebook plaatste. Dat zorgde onmiddellijk voor een stortvloed aan reacties. “Hoe kan je als ‘studenten’-restaurant nu al jaren compleet naast de wensen van je doelgroep kijken? Alma schiet hier voor de zoveelste keer in haar eigen voeten.” Of “Ooit gaan ze gewoon even duur zijn als gewone restaurants en wat is’t nut dan nog? Ze stonden voor lage prijzen en nu duurder duurder duurder”. Het zijn maar twee van de meer dan 270 reacties die op het artikel verschenen.

Directeur Daniel Lips begrijpt de commotie maar pareert de kritiek: de spaghetti en de vol-au-vent zullen regelmatig op het menu staan. “We moeten er alles aan doen om coronaproof te werken. Dat wil zeggen dat we in onze restaurants zo veel mogelijk proberen een ophoping van mensen te voorkomen en files te vermijden. Door iedereen alles op voorhand te laten kiezen, bestellen en betalen en ook hun plek aan tafel op voorhand te reserveren. Zolang er sprake is van corona moeten we ons beperken tot twee keuzes: een veggie en een klassieke schotel. Dat kan dus ook spaghetti zijn.”

Groentesoep inbegrepen

Ook de prijzen gaan omhoog. Vroeger had je al een maaltijd aan 3,6, nu betaal je standaard 6 euro. “Je krijgt er wel een groentesoep of een stuk fruit bij, op die manier willen we onze studenten toch aanmoedigen om ook groenten en fruit te eten. En we boeten niet in aan kwaliteit”, klinkt het. Lips beseft wel dat 6 euro een hap is uit het studentenbudget. “De prijsstijging is tijdelijk. Het stelt ons in staat om open te blijven ondanks een lagere capaciteit en de extra veiligheidsmaatregelen zoals de hygiëneproducten en alle individuele verpakkingen.”

In tegenstelling tot de studenten op Facebook zijn de studentenverenigingen mild voor de nieuwe regels. “We begrijpen de keuzes van Alma maar we gaan dat wel evalueren”, reageert Lucie Debaere, voorzitter van de studentenkoepel LOKO die mee onderhandelde over de nieuwe werking. “Zeker de beperkte keuzes en de verhoging van de prijzen gaan we in het oog houden. Maar we begrijpen het wel, liever zo dan dat het studentenrestaurant zijn deuren zou moeten sluiten.”

Ook bij studentenvereniging Apolloon en VRG klinkt begrip. “Ze hebben ons verzekerd dat dit niet definitief zal zijn. Eens de coronacrisis voorbij is zullen wij terug evalueren en zullen we terug meerdere opties kunnen bekijken”, zegt Reinert Geukens.

Bij de universiteiten Gent en Antwerpen is er voorlopig enkel take-away. In Brussel en Hasselt werken de restaurants grotendeels zoals voorheen.