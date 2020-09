Franse rechtbank weigert transgendervrouw als moeder van haar dochter te erkennen: “Schandalige beslissing”

Een transgendervrouw kan niet worden erkend als de moeder van haar dochter, of ze moet eerst een adoptieprocedure ondergaan. Dat heeft het Franse Hof van Cassatie, de hoogste rechtsinstantie in dat land, beslist. De advocaten van de vrouw noemen het arrest “schandalig” .

Het Hof van Cassatie moest oordelen over de zaak-‘Claire’, een 51-jarige vrouw die als man geboren werd, en na haar transitie een kind had gekregen. In 2011 werd Claire officieel erkend als vrouw. Ze kreeg toen in 2014 op natuurlijke wijze een dochter met haar vrouw, omdat ze nog niet was geopereerd en dus over haar mannelijke voortplantingsorganen beschikte. Sindsdien heeft ze gevraagd te worden erkend als de moeder van haar dochter, wat haar altijd is geweigerd: als ouder kreeg ze de status van vader aangeboden.

Eind 2018 kende het Hof van Beroep van Montpellier de verzoekster de status van “biologische ouder” toe, een nieuwe categorie. Het Hof van Cassatie vernietigde daarop bijna het gehele vonnis en verwees de zaak naar het Hof van Beroep van Toulouse. In juni sprak de algemeen raadsman van het Hof van Cassatie zich nog voor de erkenning uit.

“Schandalige beslissing”

Clélia Richard, Claire’s advocaat, hekelt de “schandalige beslissing” en spreekt van “een gemiste kans”. “De strijd is helaas niet voorbij”, zegt de advocate. Haar cliënte, met wie ze telefonisch contact opnam, had kritiek op “een bevroren en vastgeroeste justitie”. “Dus een zesjarig meisje zal op haar geboorteakte slechts één van haar twee ouders vermeld zien, met name de moeder die bevallen is. De andere ouder heeft kennelijk niet het recht om vermeld ter worden als ouder. Dat is verachtelijk”, zei de advocate.

Het Hof van Cassatie “legt in vrij biologische bewoordingen uit dat Claire alleen de vader kan zijn”, verduidelijkt Mathieu Stoclet, de advocaat van verzoekster bij het Hof. De advocaat wijst op een inconsistentie: “Claire moet als vader erkend worden op de akte van de burgerlijke stand van haar dochter, terwijl ze een vrouw is voor de burgerlijke staat”.

“Dit oordeel vormt een aanzienlijke stap terug in de richting van een opvatting van afstamming waarvan we dachten dat ze dood en begraven was”, zegt Bertrand Périer van de vereniging van homoseksuele en lesbische ouders APGL. De advocaten hebben al aangekondigd dat ze naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens stappen.