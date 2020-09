Eersteklasser Antwerp huurt de 21-jarige Zuid-Koreaanse centrale verdediger Jae-ik Lee tot het einde van het seizoen, met aankoopoptie, van de Qatarese vicekampioen Al-Rayyan, zo bevestigde de club woensdag.

De linksvoetige verdediger speelde vorig seizoen een tiental wedstrijden voor Al-Rayyan, maar beleefde zijn mooiste momenten met de U20 van zijn land, waarmee hij in de zomer van 2019 in Polen vicewereldkampioen werd. In de finale werd er toen met 3-1 verloren van Oekraïne.