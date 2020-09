Rook van de bosbranden in Californië heeft Europa bereikt: “De lucht was niet echt blauw, maar melkachtig”

Wie deze week goed op de lucht let, kan zièn dat Amerika brandt. Onze hemel is witter en onze zon is roder, omdat de rookwolk van de razende bosbranden aan de westkust intussen ook Europa heeft bereikt. Het goeie nieuws: dat zal niet voor nog extra hoestjes, keelpijn of luchtvervuiling zorgen. “Maar voor de klimaatverandering is dit natuurlijk nooit goed nieuws”, zeggen experts.