Portugese autoriteiten: “Oorzaak van uitbraak bij West-Vlaamse jongeren mogelijk in België te zoeken”

Het nieuws dat 77 jongeren uit West-Vlaanderen besmet zijn geraakt na een reis naar Portugal, is ook in het Zuid-Europese land groot nieuws. Zo groot dat het ministerie van Volksgezondheid zich verplicht zag om te reageren op de heisa. “Het is mogelijk dat de oorzaak van deze uitbraak niet in Portugal, maar in België te zoeken is”, klinkt het.

Intussen staat de teller al op 77 jongeren uit West-Vlaanderen die besmet zijn met het coronavirus, na een verblijf in de Algarve in Portugal. Zowat 41 van die besmette jongeren namen deel aan een reis van ‘Summer Bash’, een organisatie die gespecialiseerd is in jongerenreizen. Die denkt dat de besmettingen plaatsvonden buiten de kampactiviteiten. Ook heel wat groepjes jongeren die los van het kamp huisjes huurden in de regio blijken besmet.

Maar volgens de Portugese autoriteiten ligt de oorzaak van deze brandhaard mogelijk niet in de Algarve, maar in België. “De organisatoren van deze reis hebben al toegegeven dat ze amper rekening hielden met de veiligheidsvoorschriften”, aldus Graça Freitas, directeur-generaal van de Portugese gezondheidsdiensten. Volgens Freitas is de kans dan ook niet onbestaande dat een Belg al besmet was voor afreis naar Portugal, en vervolgens zijn of haar reisgenoten besmette. “Gezien de incubatieperiode van de ziekte, en het grote aantal mensen dat besmet kan zijn maar toch geen symptomen vertoont, werden de mensen die ziek werden in Portugal niet noodzakelijkerwijs besmet door een Portugees.”

De Portugese autoriteiten beloofden wel een onderzoek te voeren om de origine van deze besmettingshaard te vinden. “Maar aangezien het al enkele dagen geleden gebeurde, en de meeste geïnfecteerde gevallen niet meer in het land zijn, belooft dat erg moeilijk te worden”, klinkt het.