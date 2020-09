Gemeente Boom gaat zelf controleren of besmette inwoners quarantaineregels naleven

Boom - De gemeente Boom gaat voortaan zelf controleren of inwoners die zijn besmet met het coronavirus zich houden aan de quarantaineregels. Op vraag van de gemeente zal een medewerker van Agentschap Zorg en Gezondheid de besmette inwoner minstens tweemaal per dag opbellen. Dat zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA) tegen VRT NWS.

De extra controle komt er nadat de gemeente de voorbije dagen 36 nieuwe besmettingen vaststelde op bijna 20 verschillende adressen. “Als ze niet opnemen, komt een medewerker op bezoek, en als de besmette mensen de regels blijven overtreden, zal de politie langskomen en een boete geven”, zegt Baert.

Buslijn A12

Volgens de burgemeester zitten de besmettingshaarden vermoedelijk niet in zijn gemeente. “Ze komen eerder uit Willebroek en Londerzeel bijvoorbeeld. We horen ook dat er besmettingen zouden zijn gebeurd op de buslijn die langs de A12 naar Wilrijk loopt.” De gemeente gaat daarom strenger toekijken of de mensen een mondmasker dragen aan de bushaltes, wat verplicht is. Ook in het centrum zal een mondmasker opnieuw verplicht zijn.