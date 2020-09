Anderlecht neemt draconische maatregelen tegen corona: persconferentie van Vincent Kompany via Zoom

Nu twee kinesisten én Vlap, Zulj en Wellenreuther besmet zijn met corona, neemt Anderlecht draconische maatregelen om het virus in te dijken.

Alle werknemers die niets te maken hebben met de A-ploeg moeten wegblijven uit het trainingscomplex in Neerpede. Het personeel – behalve de grote bazen – moet van thuis werken of in het stadion. Ook het contact met journalisten wordt vermeden. Zo zal de persconferentie van coach Vincent Kompany georganiseerd worden via de videoapp Zoom.

Nieuwe verdediger

Sportmanager Peter Verbeke blijft wel aan de slag. Ondanks de revival van Vranjes is een nieuwe verdediger nog altijd een prioriteit. Simon Fallette van Frankfurt blijft een optie. Een nieuwe aanvaller blijkt nu minder dringend. De Nigeriaan Arokadare van het Letse Valmiera wil graag komen, maar zijn club lost hem niet.

De overbodige Josué Sa kan naar Ludogorets. Hij heeft een persoonlijk akkoord met de Bulgaarse club voor drie jaar, maar een deal met Anderlecht is er nog niet. De verdediger weigerde wel een bod uit het Midden-Oosten.