Licentiecommissie bekijkt potentiële link tussen Waasland-Beveren en Eupen

Is er via de Spanjaard Ivan Bravo een link tussen Waasland-Beveren en Eupen? Foto: AFP

Eerstdaags moet Waasland-Beveren bij de Licentiecommissie alle papieren indienen om de Amerikaanse overname te officialiseren. De commissie zal onder meer nagaan of er via de Spanjaard Ivan Bravo geen link is tussen Waasland-Beveren en Eupen.

Niemand mag invloed uitoefenen bij twee clubs. Bravo, een gewezen directeur marketing bij Real Madrid, is een vertrouwenspersoon van de Amerikaanse miljonair David Blitzer. Ze hebben al zeggenschap bij het Spaanse Alcorcon en straks misschien ook op de Freethiel?

Ivan Bravo is echter ook de CEO van Aspire Academy, de Qatarese groep die achter Eupen zit. Als adviseur helpt hij ook de Oostkantonners aan versterking. Een hand in twee clubs hebben is uit den boze in de Jupiler Pro League. Bij Waasland-Beveren claimen ze alleszins dat Bravo niet rechtstreeks betrokken is bij de overname, maar de Licentiecommissie zal dat toch checken.