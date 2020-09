Huidig voorzitter Dieter Penninckx leende geld aan woekerinteresten om KV Mechelen te kopen

KV Mechelen wil zo snel mogelijk af van voorzitter Dieter Penninckx (45). Zijn modebedrijf FNG is failliet en hij zit in de cel op verdenking van fraude. Bij Malinwa beweren ze dat de club los staat van die problemen, maar het gerecht viel binnen bij durfkapitalist Jos Sluys. Die hielp Penninckx om KVM te redden en 71,6 procent aandelen te verwerven. Het gerecht wil nu bepaalde zaken – er is sprake van 7,5 miljoen euro aan leningen met woekerinteresten voor de club – in kaart brengen en uitzoeken of alles koosjer verliep.



Jürgen Geril