CD&V-Kamerlid pleit voor evenveel vrouwen als mannen in Vivaldi: “Volg het voorbeeld van Macron en Trudeau”

Zorg ervoor dat er evenveel vrouwelijke als mannelijke ministers zijn. Die oproep doet CD&V-Kamerlid Els Van Hoof aan de onderhandelaars voor een Vivaldi-regering. “Dat is een teken van krachtig en charismatisch leiderschap.”

De Franse president Emmanuel Macron heeft het gedaan, net als de Canadese premier Justin Trudeau en ook Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen deed het. Ze hebben allen evenveel mannen als vrouwen in hun regering/commissie aangesteld. “Het zou mooi zijn als België daar een voorbeeld aan neemt”, zegt CD&V-Kamerlid Els Van Hoof. “Het is een teken van krachtig en charismatisch leiderschap. We zouden in goed gezelschap zijn.”

Van Hoof doet haar oproep naar aanleiding van de regeringsonderhandelingen die de laatste rechte lijn ingaan. Tegen 1 oktober zouden de zeven Vivaldi-partijen met een volwaardige regering naar buiten moeten komen. Wat haar betreft dus met evenveel mannelijke en vrouwelijke ministers. Nu ligt wettelijk vast dat er zeven Nederlandstalige en zeven Franstalige ministers moeten zijn, over het geslacht zegt de wet niks. “De formateur zou daar wel op kunnen aandringen”, aldus Van Hoof.

Binnen elke partij is er op dit moment een zoektocht bezig om elk toch minstens één vrouw in de regering af te vaardigen. “Die afweging gebeurt vaak heel onevenwichtig”, vindt Van Hoof. “De parlementen zitten vol vrouwen met evenveel ervaring als hun mannelijke collega’s. Toch moeten zij bijna supermensen zijn voor ze als potentiële minister ernstig worden genomen.”

Voor haar eigen partij CD&V hoopt Van Hoof dat er geen herhaling komt van 2011. Bij de samenstelling van de regering-Di Rupo vaardigde CD&V twee ministers en twee staatssecretarissen, allemaal mannen. “Er is toen intern heel kritiek geweest”, zegt Van Hoof. “We hebben ook in het parlement actie gevoerd. Ik denk dat de geesten intussen wel gerijpt zijn.”