Eindelijk: Releasedatum én prijs bekend van nieuwe PlayStation

Fervente gamers zitten al een tijdje op hete kolen voor de PlayStation 5, de nieuwste telg van Sony Interactive Entertainment. Het lange wachten is bijna voorbij: In ons land zal de PlayStation 5 vanaf 19 november beschikbaar zijn. Fans in de VS en Japan kunnen het toestel een weekje eerder in huis halen.

Ook over de prijs communiceerde Sony voor het eerst. De nieuwe playstation zal afhankelijk van de versie 499 euro of 399 euro kosten. Grote concurrent Microsoft komt in november ook met een nieuwe spelconsole: de Xbox Series X en de opmerkelijk goedkopere Xbox Series S.

