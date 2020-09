PSG boekt eerste zege van het seizoen… na enig doelpunt in extra tijd

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond zijn eerste zege van het seizoen geboekt in de Franse Ligue 1. In eigen huis haalde de regerende landskampioen het met het kleinste verschil van FC Metz: 1-0, na een doelpunt van Julian Draxler in de toegevoegde tijd.

Het was nog maar het eerste doelpunt van het seizoen voor de Parijzenaars, die de vorige twee duels telkens met 1-0 verloren hadden van Marseille en promovendus Racing Lens. Door het tumult in het duel tegen l’OM miste PSG Neymar, Layvin Kurzawa en Leandro Paredes tegen Metz wegens schorsing. Marco Verratti en Thilo Kehrer stonden geblesseerd aan de kant, Kylian Mbappé is besmet met het coronavirus.

Tegen Metz beëindigde PSG het duel met tien, na de uitsluiting van Abdou Diallo. De verdediger moest na 65 minuten naar de kant met een tweede gele kaart.