Wordt Marc Van Ranst de volgende minister van Volksgezondheid? “Er zijn vragen in die richting gekomen”

Viroloog Marc Van Ranst was woensdagavond te gast in ‘Gert late night’. Daar vroeg Gert Verhulst naar zijn plannen in de politiek.

“Op dit moment” heeft Van Ranst geen plannen om in de politiek te gaan, vertelde hij. Partijen trekken wel aan zijn mouw. “Het is ook opmerkelijk hoe graag men u in een politiek hoekje zou willen zetten.”

Zou hij het overwegen, als iemand hem de rol van minister van Volksgezondheid aanbiedt in de volgende regering? “Ik weet het eigenlijk niet. Da’s mijn eerlijk antwoord. Er zijn vragen in die richting gekomen, maar in veel andere richtingen ook, denk ik”, vertelde hij aan Verhulst. Kan hij met zijn hand op het hart zeggen dat hij in de volgende regering geen minister van Volksgezondheid zal zijn? Daar twijfelde Van Ranst toch even over. “Nee. Ik bedoel: nee, dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet.”

WhatsApp-groepje

James Cooke legde Van Ranst verder op de rooster in zijn rubriek ‘Bedgeheimen’. De viroloog zei daar dat hij geluk heeft dat hij zelfs tijdens deze coronacrisis een vast loon heeft en goed zijn boterham verdient. Over de doodsbedreigingen maakt hij zich niet al te veel zorgen. “Ik denk voor geen moment dat dat supergevaarlijk is. Dat internetgedoe zit vol met blaffende maar niet bijtende honden.”

Cooke wilde weten of Van Ranst “een clubje” vormt met Erika Vlieghe. “Een beetje wel. Eigenlijk komen we ook wel goed overeen. Erika, Steven, Pierre...” Ze hebben een WhatsApp-groepje samen dat “al verschillende keren van naam veranderd” is. Momenteel heet het “The Wild Salmons”, want die “zwemmen tegen de stroom in”.

Van Ranst gaf hij toe dat hij ook wel een paar oneerbare voorstellen krijgt via sociale media, “maar dat valt wel nog goed mee”. Moet hij daar dan mee lachen? “Nee, ik ga daar iets mee drinken.”

Cooke vroeg hem of hij een womanizer is. “Ik heb altijd veel geluk gehad.” Daarmee bedoelde hij zowel dat hij veel vrouwen heeft gekend, als standvastige relaties heeft gehad, verduidelijkte hij. Van Ranst is nu al lang samen met Erna, maar niet getrouwd. “Heel lang geleden” was hij wel “heel kort” getrouwd. “Dat leek toen een goed idee.”

Hij verklapte ook nog dat hij postzegels en sigarenbandjes verzamelt, waar “zonder enige twijfel” een “stukje autisme” mee gepaard gaat.