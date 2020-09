Docu over coronacrisis in Erasmusziekenhuis geselecteerd voor buitenlandse filmfestivals

De documentaire ‘I am not a hero’ van Pablo Crutzen, Robin Smit en Stijn Deconinck is geselecteerd voor het Londense Raindance Film Festival en voor het Vancouver International Film Festival (VIFF), meldde productiebedrijf Maïs Gaté aan LN24. De documentaire werd gefilmd in het Brusselse Erasmusziekenhuis tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis.

Drie weken lang hebben de makers het dagelijkse reilen en zeilen van het Erasmusziekenhuis tijdens de lockdownperiode kunnen filmen. De drie jonge regisseurs Pablo Crutzen, Robin Smit en Stijn Deconinck brachten alles in beeld, van de schoonmaakploeg tot het mortuarium. De film werd gecoproduceerd door productiebedrijf Maïs Gaté.

“Na twee weken van lockdown wist ik dat ik niet nog één dag van apathie kon verdragen”, zei Crutzen. “Ik moest echt met eigen ogen zien wat er aan de hand was en dat gaan filmen. Toen we toestemming kregen van het Erasmusziekenhuis om hun covid-afdeling te betreden, (...) wist ik niet wat ik kon verwachten. Ik heb me achteraf pas gerealiseerd dat het me deed beseffen wat er mis was met ons systeem. Maar ook dat er maar een paar goede mensen nodig zijn om het te redden.”

Het Vancouver International Film Festival loopt van 24 september tot 7 oktober. Het Raindance Film Festival vindt plaats in Londen van 28 oktober tot zaterdag 7 november.