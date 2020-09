FC Barcelona was woensdag met 3-1 te sterk voor Girona in een oefenwedstrijd, mede dankzij twee doelpunten van Lionel Messi. Ook toptalenten Pedri (17) en Riqui Puig (21) mochten na de pauze opdraven bij de Blaugrana. Tijdens de rust lieten ze nog eens zien hoe goed ze wel niet kunnen voetballen, met een technisch hoogstaande ‘balletje in de lucht houden’.