Nederlandse voetbalbond praat met Frank de Boer voor job als bondscoach

Frank de Boer staat op de radar van de KNVB als kandidaat om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van Oranje. De directie van de voetbalbond wil graag voor de volgende interlandperiode met wedstrijden tegen Mexico, Bosnië en Herzegovina en Italië een nieuwe bondscoach presenteren. Om die reden is er vaart gezet achter een eerste gesprek met De Boer.

Vanuit het hoofdkwartier van de KNVB is er al contact gezocht met De Boer, die zeven weken geleden moest vertrekken bij Atlanta United. Er is inmiddels een afspraak om op korte termijn met de 112-voudig international om de tafel te zitten.

Vorige week werd bekend dat Frank Rijkaard en Peter Bosz bedankten voor de eer na een telefoontje uit Zeist. De ex-bondscoaches Bert van Marwijk en Louis van Gaal zijn net als Henk ten Cate ook als kandidaten genoemd, maar Van Gaal zou geen interesse hebben in een terugkeer naar het Nederlands elftal en Van Marwijk denkt daar pas over na als de bond bij hem zou aankloppen.

Ten Cate populair, maar genegeerd

Een deel van de spelersgroep van Oranje zou graag Henk ten Cate, eventueel met Ruud Gullit er ook bij als assistent, aan het roer hebben gezien tot en met het EK. Maar Ten Cate, die eerder door Hans van Breukelen werd benaderd voor de functie van bondscoach, heeft tot op de dag van vandaag niets vernomen van de KNVB-directeuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma.

Na Koemans vertrek naar zijn ’droomclub’ FC Barcelona, viel de naam van De Boer als eerste, voornamelijk omdat hij zojuist uit de VS was teruggekomen. Zondag bij FOX Sports vertelde De Boer niet benaderd te zijn, maar open te staan voor een gesprek. Zijn naam kwam trouwens ook langs in het gesprek van de KNVB-directie met de spelersraad en daar werd niet negatief op gereageerd. „Ik zou het een eer vinden als de KNVB bij mij uitkomt voor het bondscoachschap”, zei De Boer.