Grote storing bij Telenet: enkele ziekenhuizen, politie van Antwerpen, veel bedrijven... tijdlang telefonisch niet bereikbaar

Het Universitair Ziekenhuis van Gent, een campus van de UZ Leuven en de ziekenhuizen van ZNA waren donderdagvoormiddag een tijdlang telefonisch niet bereikbaar. “De oorzaak is een probleem bij onze provider Telenet”, klink het bij UZ Gent. Telenet bevestigt dat, maar omstreeks 10 uur was de storing van de baan. Ook de Blauwe Lijn van de Antwerpse politie en de Antwerpse brandweer waren een tijdlang onbeschikbaar.

“We hebben vannacht werken uitgevoerd aan ons netwerk”, zegt de Telenet-woordvoerder. “Daarbij is een probleem opgetreden waardoor donderdag een heel deel van onze zakelijke klanten niet bereikbaar zijn.” Onder meer UZ Gent, UZ Leuven en enkele Antwerpse ziekenhuizen waren getroffen, en ook de politie- en brandweerzone van Antwerpen.

Hoeveel bedrijven getroffen werden door de storing is niet geweten. “Het gaat om een groot deel, over heel Vlaanderen”, aldus nog Geeraerts. “Exacte cijfers hebben we niet.” Omstreeks 10 uur waren de problemen van de baan. “Alle getroffen bedrijven, waaronder ook een tiental ziekenhuizen, zijn weer bereikbaar”, klinkt het.