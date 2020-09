Burgemeester Blankenberge verplicht mondmaskers in alle schoolomgevingen, vijftig leerlingen in quarantaine

Blankenberge - Corona slaat nu ook toe in het onderwijs in Blankenberge. Vijftig leerlingen van het Sint-Jozef Sint-Pieter moeten in quarantaine nadat twee leerlingen positief hebben getest. Zij raakten quasi zeker niet besmet op school. “Heel wat leerlingen komen terug uit vakantie of kamp”, zegt directeur Rudi Boydens. Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) legt onmiddellijk een mondmaskerplicht op in alle schoolomgevingen.

Het gaat om leerlingen uit het tweede en het zesde middelbaar. Een eerste besmetting in het zesde raakte vorige week vrijdag al bekend, het tweede geval dateert van woensdag. De twee leerlingen hebben milde symptomen en moeten thuis uitzieken terwijl tientallen andere jongeren twee weken in quarantaine moeten.

Niet besmet op school

Volgens directeur Rudi Boydens is er geen reden tot paniek: de jongeren raakten volgens hem niet besmet op school. “Heel wat leerlingen zijn op kamp of vakantie geweest. Je ziet het fenomeen ook elders opduiken”, zegt hij.

“De leerlingen in de dichte omgevingen van de besmette jongeren hebben we in quarantaine geplaatst. Het CLB neemt die beslissing.” Boydens benadrukt dat zijn leerlingen hun stinkende best doen om alle maatregelen te volgen. “Het grootste deel doet dat fantastisch, enkel op de speelplaats zien we soms dat het moeilijk is om altijd die anderhalve meter afstand te houden. Recent ben ik zelf nog in alle klassen geweest, mét borstelsteel, om nog eens te tonen hoe lang anderhalve meter eigenlijk is.”

De waakzaamheid in en rond de scholen verhoogt wel. Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) legt onmiddellijk een mondmaskerplicht op rond de schoolpoort. Die geldt logischerwijs enkel op schooldagen.

“Momenteel is er nog geen sprake van clusters, maar we gaan niet afwachten. Ik heb de gouverneur gevraagd of wij mondmaskers kunnen verplichten rond de schoolpoort en hij heeft daar een positief advies over gegeven”, zegt de burgemeester.

Huzarenstuk

Afgelopen maandag was er ook een overleg met de verschillende schoolbesturen. Ondertussen volgen de jongeren die in quarantaine moeten les vanop afstand. Praktisch blijkt dat vaak een huzarenstuk. “Eigenlijk moeten mijn leerkrachten zich nu in twee delen, want naast onderwijs op afstand moeten ze ook nog voor de klas staan”, benadrukt directeur Boydens. Ten vroegste volgende week mogen de getroffen jongeren terug naar school. In principe is dat op het einde van de week, al kunnen twee negatieve coronatesten die termijn vervroegen. “Wanneer de jongeren in quarantaine twee keer negatief getest werden, zijn ze terug welkom”, geeft Boydens nog mee.