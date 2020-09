Pieter De Crem legt nieuw bommetje onder Vivaldi, maar zet vooral eigen voorzitter nog meer onder druk

Een bommetje voor de aanstaande regering, een splinterbom voor CD&V. Dat is wat Pieter De Crem dropt met zijn interview in onze zusterkrant De Standaard. De CD&V-minister brandt een regering zonder N-VA af en plaatst zo zijn voorzitter Joachim Coens, die vanaf donderdag begint te onderhandelen over Vivaldi, in een bijna onmogelijke positie.