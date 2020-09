Coens reageert op uithaal van De Crem: “We moeten scherp onderhandelen”

Joachim Coens, de voorzitter van CD&V, heeft gereageerd op de splinterbom die partijgenoot en minister van Binnenlandse Zaken De Crem onder regeringsvorming smeet. “Hij vertolkt zeker een aantal bezorgdheden”, zegt Coens nu aan De Standaard aan. “Maar we onderhandelen nu inhoudelijk door.” Eerder zei Wouter Beke al bij Radio 1 dat het “net de bedoeling is om paars-groen te voorkomen”.

Hommeles binnen CD&V. De Crem, minister van Binnenlandse Zaken, vindt dat zijn partij niets te zoeken heeft in een coalitie met Open VLD, MR, SP.A , PS, Ecolo en Groen. “Als we in Vivaldi meestappen, zullen we oppositie moeten voeren binnen de meerderheid”, klinkt het. Volgens De Crem is er op alle niveaus binnen CD&V een grote terughoudendheid. “Maar voor onze lokale mensen is paars-groen gewoon ondenkbaar.”

Coens heeft bij onze zusterkrant De Standaard gereageerd op de scherpe uithaal van De Crem. Hij benadrukt dat het niet over paars-groen mag gaan en stelt dat De Crem “zeker een aantal bezorgdheden vertolkt”. De boodschap van De Crem is volgens Coens dat CD&V “scherp” moeten onderhandelen.

Ook partijgenoot en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke reageerde al op de uithaal van De Crem. “Maar Joachim Coens heeft ook al gezegd dat het net de bedoeling is paars-groen te voorkomen”, klinkt het bij Radio 1. “Het is dus niet de bedoeling dat de Vlaamse christendemocraten zomaar meestappen in een project dat door de zes andere partijen wordt uitgetekend”, aldus Beke.

Als partijvoorzitter heeft Coens al het mogelijke gedaan om een meerderheid met N-VA en PS op de been te helpen brengen, zegt Beke. “Maar we hebben moeten vaststellen dat dat niet mogelijk was. Van het partijbestuur heeft hij nu een mandaat gekregen om naar de onderhandelingen (met de paars-groene partijen, nvdr.) te gaan. (...) Ik ben zelf 9 jaar partijvoorzitter geweest, het allerbelangrijkste is dat je met een duidelijk mandaat aan tafel gaat, met duidelijke voorwaarden. Vandaag heeft Joachim Coens een eerste overleg, op basis daarvan zal hij terugkoppelen.”

Het zal finaal het partijbestuur en het CD&V-ledencongres zijn dat de afweging maakt of de partij meestapt in de coalitie die nu in de steigers wordt gezet, aldus nog Beke.