Belgische modemerk Ann Demeulemeester opgekocht door Italiaanse retailer

Twee looks uit een defilé van Demeulemeester van vorig jaar. Foto: Photo News

De Italiaanse retailer Antonioli neemt het Belgische modelabel Ann Demeulemeester over. Dat schrijft De Tijd donderdag op zijn website.

De Italianen leggen de hand op de archieven van het modemerk, het hoofdkwartier, een historisch pand in Antwerpen en een showroom in Parijs. Demeulemeester zelf, die in 2013 vertrok bij haar bedrijf, zou niet betrokken zijn bij een eventuele herlancering van het label.

Hoeveel Antonioli op tafel legt voor de overname, is niet bekendgemaakt. Antonioli is een retailer met winkels in Milaan, Turijn, Lugano en Ibiza.

Twee jaar geleden verkocht een andere Belgische modeontwerper, Dries Van Noten, zijn modehuis aan een buitenlandse speler (het Spaanse Puig). Demeulemeester en Van Noten zijn twee van de oorspronkelijke “Antwerpse Zes”, een groep beroemde modeontwerpers die in de jaren tachtig afstudeerde aan de Antwerpse modeacademie.