Doek valt over Mini-Europa: eind dit jaar gaat park definitief dicht

Brussel - Mini-Europa sluit op 31 december dit jaar definitief de deuren. Dat meldt de directie in een persbericht. “De reden hiervoor is het uitblijven van een akkoord over een vierde verlenging van het contract met Brussels Expo”, klinkt het. “Dit contract was noodzakelijk in aanloop naar het Neo 1 project.”

“Mini-Europa had een groot investeringsplan voorgesteld binnen het Neo-kader”, klinkt het. Het zogenaamde Neo-project omvat de bouw van een nieuwe wijk en een algemene opwaardering van de Heizel. Nu Mini-Europa zijn contract niet verlengd ziet, gooit het bedrijf de handdoek in de ring.

“De huidige omstandigheden en de coronacrisis die het bedrijf, net als de hele toeristische sector, hard treft, hebben ertoe geleid dat Mini-Europa geen andere keuze heeft dan de intentie aan te kondigen om haar activiteiten op 31 december 2020 stop te zetten”, zegt het bedrijf.

“We betreuren deze situatie voor het personeel dat ons al zo lang trouw bleef, 31 jaar voor sommigen, en we danken hen van harte voor al hun werk in de afgelopen jaren,” aldus Thierry Meeùs, gedelegeerd bestuurder van Mini-Europa. Het park zal naar eigen zeggen “op 31 december 2020 meer dan 10 miljoen bezoekers van over de hele wereld hebben verwelkomd. Zowel jong en oud, individuele bezoekers als families, kregen zo een beeld van talrijke landen en steden.”