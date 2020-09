Qantas biedt zeven uur durende ‘sightseeing’ rondvlucht over Australische trekpleisters

Opmerkelijk initiatief van Qantas om in deze woelige coronatijden klanten terug te winnen. Een Boeing 787-9 Dreamliner van de Australische luchtvaartmaatschappij stijgt op 10 oktober op in Sydney, zal dan op relatief lage hoogte boven de meest bekende bezienswaardigheden van het land vliegen, om zeven uur later zonder tussenlanding weer in Sydney te landen.