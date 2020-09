Opnieuw piek in vervuiling rond omstreden Umicore-fabriek: zeer hoge hoeveelheden zware metalen in de lucht

Hoboken - In de wijk rond de Umicore-fabriek in Hoboken zijn aan het begin van de zomer opnieuw erg hoge hoeveelheden zware metalen opgetekend. Het gaat om de op een na hoogste meetresultaten van de voorbije drie jaar. Dat schrijft De Morgen donderdag.

Er is opnieuw reden tot ongerustheid voor de bewoners van de Antwerpse wijken Moretusburg en Hertogvelden, die aanschurken tegen de fabriek van metaalverwerker Umicore. Uit metingen die de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) uitvoert, blijkt dat er tussen half juni en half juli torenhoge hoeveelheden zware metalen - onder meer lood, zink, en arseen - in de wijken terechtkwamen. Jos D’Haese, PVDA-fractieleider in het Vlaams Parlement, vroeg de cijfers op bij Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA).

In de voorbije drie jaar werden er slechts één keer hogere waarden genoteerd: afgelopen februari. Die piek van februari verklaart mogelijk waarom bij een staalname eerder dit jaar de kinderen uit de wijken hoge dosissen lood in het bloed hadden.

Demir heeft de VMM alvast opdracht gegeven om bij Umicore aan te dringen op een versnelde zoektocht naar de oorzaken.