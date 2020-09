GERUCHTEN. Terugkeer van Gareth Bale is rond, Belgische flop kost 25 miljoen en Radja Nainggolan naar Parijs

Door de coronaperiode draait de transfermarkt in het voetbal momenteel nog op volle toeren. En dus gonst het van de geruchten. Hieronder vatten we de meest hardnekkige bondig samen.

Gareth Bale staat écht voor een terugkeer naar Tottenham Hotspur. Volgens zijn manager Jonathan Barnett is een transfer van Real Madrid naar de Spurs in de maak. “We zijn er dicht bij, maar het is nog niet rond. Het is een gecompliceerde deal.” Het zou gaan om een uitleenbeurt ter waarde van zo’n 14 miljoen euro, waarbij Real een deel van zijn loon zou betalen. Zijn medische testen zijn gepland voor vrijdag.

De voormalige duurste voetballer ter wereld zag vorig jaar een transfer naar China afketsen. Trainer Zinedine Zidane liet hem afgelopen seizoen vooral op de bank zitten. Het is een publiek geheim dat de Madrilenen graag van Bale en zijn vetbetaalde contract af willen.

Trainer José Mourinho hoopt Bale aan te trekken, iets wat hem eerder bij Real Madrid niet lukte. “De voorzitter volgde mijn kennis en instinct, want kort nadat ik was vertrokken, haalde hij Gareth naar de club. Dat is geen geheim, Gareth weet dat ook”, zei de Portugees woensdag.

Gareth Bale to Tottenham, here we go! Last details to be sorted about salary [shared with Real Madrid] and Gareth will fly tomorrow to London. He’ll complete medicals and join #THFC - one year loan. Mourinho approved the deal. Reguilon expected for tomorrow too [100% done]. ⚪️ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2020

Intussen heeft Tottenham zich verzekerd van de talenten van Sergio Reguilon. De 23-jarige Spaanse vleugelverdediger legt normaal gezien donderdag zijn medische testen af en zal de Spurs zo’n 30 miljoen kosten. Manchester United wilde de Spanjaard ook graag, maar wilde geen terugkoopclausule voorzien voor Real Madrid, Tottenham dus wel. Reguilon werd vorig seizoen uitgeleend aan Sevilla, waarmee hij de Europa League won.

Thiago ruilt het Duitse rood voor het Engelse. Foto: REUTERS

Liverpool heeft intussen een akkoord met Bayern München over de transfer van Thiago Alcantara. De 29-jarige spelverdeler wordt al weken gelinkt aan de Engelse kampioen, die op aandringen van trainer Jürgen Klopp dan toch de gevraagde 30 miljoen op tafel zal leggen voor de Spanjaard. Dat melden onder anderen de BBC en Sky Sports. Thiago tekent een contract tot 2024.

Manchester City lijkt dan weer naast Kalidou Koulibaly (ex-Genk) te grijpen wegens de hoge vraagprijs van Napoli, zijnde 80 miljoen. De club van Kevin De Bruyne heeft daarom drie alternatieve opties op het oog: José Maria Jimenez van Atlético Madrid, en Diego Carlos en Jules Koundé van Sevilla. Koulibaly wordt intussen ook gelinkt aan een transfer naar PSG, net als Sergej Milinkovic-Savic (Lazio en ook ex-Genk) overigens. Eric Garcia lijkt dan weer bij Man City te blijven, ondanks de interesse van FC Barcelona.

Bij Arsenal denken ze aan Housem Aouar als nieuwe spelmaker achter spits Pierre-Emerick Aubameyang, die recent bijtekende in Londen. Maar Lyon wil 60 miljoen voor de 22-jarige Fransman, wiens manager volgens Sky Sports “al vele malen” met de Gunners sprak. Ook Thomas Partey (Atlético) staat op de verlanglijst en kost 50 miljoen.

Edin Dzeko zou zijn debuut voor Juventus kunnen maken tegen… Roma. Foto: AFP

Aouar wordt ook gelinkt aan Juventus, maar lijkt te duur voor de Oude Dame. Die focust dan maar op een nieuwe spits. Luis Suarez leek de verkozene en is deze week in Italië om zijn Europees paspoort in orde te maken, maar dat zou niet op tijd in orde komen (deadline 5 oktober). De Uruguayaan lijkt daarom bij Barcelona te gaan blijven. Al zou hij ook naar PSG of Atlético Madrid kunnen.

Daarom is Edin Dzeko opnieuw in beeld gekomen bij Juventus. AS Roma aast op Arek Milik en heeft een akkoord met Napoli voor een transfer van in totaal 25 miljoen, maar de Pool heeft zijn zegen nog niet gegeven. Als dat ervan komt, trekt de 34-jarige Dzeko naar Turijn want hij zou al lange tijd een persoonlijk akkoord hebben met de Italiaanse kampioen. Als Milik weigert, komt Olivier Giroud (Chelsea) in beeld, net als Everton-spits Moise Kean (ex-Juve). Roma is trouwens bijzonder actief op de transfermarkt. Het gaat Cengiz Ünder voor 27 miljoen verkopen aan Leicester en haalde de talentvolle Marash Kumbulla voor 30 miljoen weg bij Hellas Verona.

Inter zou volgens La Gazzetta dello Sport een transfercarrousel in gang willen zetten, met onder anderen Arturo Vidal en N’Golo Kanté als inkomende spelers.

Inter are looking to get RID of 7️⃣ players to bring in 5️⃣⚫️🔵



📰 via Gazzetta pic.twitter.com/qDOOX4Onjf — Italian Football TV (@IFTVofficial) September 16, 2020

En Radja Nainggolan? Die wordt donderdag door Corriere dello Sport aan PSG gelinkt. Inter zou zaken willen doen voor 15 miljoen euro of een uitleenbeurt met een aankoopverplichting rond hetzelfde bedrag. Ook verdediger Milan Skriniar zou een doelwit zijn van de Franse kampioen.

Overig transfernieuws:

- Kent u Alexander Sörloth nog? De Noorse spits kon bij AA Gent nooit overtuigen, maar scoorde vorig seizoen 24 keer in Turkije voor Trabzonspor. Het overtuigde RB Leipzig om 25 miljoen op tafel te leggen voor Sörloth, die in Duitsland zou zijn voor medische testen.

- Mario Balotelli zit nog steeds zonder club maar wil in Europa blijven. “Hij is een van de beste Italiaanse spitsen, dus ik maak me over hem geen zorgen”, aldus manager Mino Raiola. “Mario zal zeker in Europa blijven voetballen.”

Wie waagt een gok op ‘Super Mario’? Foto: AFP

- Manchester United denkt aan Valencia-middenvelder Uros Racic, die de ‘nieuwe Nemanja Matic’ wordt genoemd in zijn thuisland Servië.

- Aston Villa heeft z’n zinnen gezet op Bertrand Traoré van Lyon. De aanvaller zou bijna 19 miljoen moeten kosten aan de Villains.

- Lyon zelf heeft dan weer een oogje laten vallen op Lucas Paqueta, net als Valencia en Betis. De Braziliaanse spelmaker mag weg voor 23 miljoen. Milan zelf denkt aan Nikola Milenkovic om de verdediging te versterken, maar Fiorentina wil 40 miljoen.

- Napoli wil Gerard Deulofeu (Watford) terug naar de Serie A halen.

- Mario Mandzukic zou aan de slag gaan bij Fenerbahçe.

- Tottenham-verdediger Danny Rose is op weg naar Genoa.

- Bayer Leverkusen, Roma en Schalke zijn geïnteresseerd in Arsenal-verdediger Sead Kolasinac.

- Ajax-talent Serginio Dest (19) is op weg naar FC Barcelona, dat daarmee onder anderen Bayern en Juventus aftroeft.