Aalst overweegt carnaval te verplaatsen naar de zomer

Aalst - In navolging van andere steden die reeds beslisten hun stoet volgend jaar te annuleren, hakt ook Aalst vandaag de knoop door: in de week van 14 februari zal er in de Ajuinenstad geen carnaval te beleven zijn. “Er kan gekeken worden of carnaval in de zomerperiode kan doorgaan, maar dit staat nog niet vast”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA), die om 13 uur tekst en uitleg geeft.

In de winter is er hoe dan ook geen carnaval in Aalst. “Dat is het enige wat al beslist is”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Hij zegt dat na eerdere verklaringen aan de pers dat er een zomercarnaval zou komen. “Dit staat nog niet vast.”

Het kwaad is echter al geschied, zowel in de politiek als in het verenigingsleven staan verschillende Aalstenaars op hun achterste poten. “Wat denkt de burgemeester wel? Zonder overleg met de carnavalskoepel Carnavalist tot in de kist, de vaste en de losse groepen, het Feestcomité en de gemeenteraad communiceert hij over carnaval 2021", zegt SP.A-fractieleider Sam Van de Putte. "Dit is echt ongepast en niet de manier om met de betrokken actoren samen te werken."

Vanuit de carnavalskoepel is voorzitter Sven De Smet furieus dat de burgemeester voor zijn beurt praatte: “Enkel in deze stad is samenwerken achter de schermen waar het hoort geen enkele garantie op eerlijkheid en het zich houden aan een gegeven woord. Staat genoteerd! Wil men oppositie in plaats van samen te werken naar een doel, dan zal men oppositie krijgen! Er kunnen er een aantal blij zijn! Wij nemen akte!”