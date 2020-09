Bezoekers van Batibouw zullen zich moeten registeren en een tijdslot respecteren

Brussel - Registratie vooraf en twee tijdslots per dag. Dat zijn de voornaamste maatregelen in het kader van de coronacrisis die zullen gelden op de komende editie van de bouw- en verbouwbeurs Batibouw, van 27 februari tot en met 7 maart in Brussels Expo. “De tijdslots zijn voldoende voor een kwalitatief bezoek aan de beurs”, zegt organisator FISA, zonder dat er aan capaciteit moet worden ingeboet.

Wie Batibouw wil bezoeken, zal vooraf online moeten registreren. Hij zal ook een datum en tijdslot moeten kiezen: ofwel van 10.00 uur tot 14.30 uur, ofwel van 15.00 uur tot 19.00 uur.

“De bezoekers beschikken zo over minstens vier uur om Batibouw te verkennen”, zegt Frédéric François, de algemeen directeur van FISA. “We weten dat een gemiddeld bezoek ongeveer drieënhalf uur duurt, dus die tijdslots zijn voldoende voor een kwalitatief bezoek.”

Als alle tijdslots uitverkocht zouden zijn, en rekening houdend met de beperking van maximaal één persoon per 10 vierkante meter, kan Batibouw tijdens de volgende editie 200.000 bezoekers ontvangen, zegt François nog. Vorig jaar kreeg de beurs in totaal 187.000 mensen over de vloer.

Voor files aan het begin of het einde van de tijdslots vreest François niet echt. “We voorzien in heel ruime onthaalzones”, zegt hij. En omdat iedereen op voorhand geregistreerd is, moet aan de ingang enkele een barcode gescand worden. Dat zou heel snel moeten gaan. Wie de beurs bezoekt, zal ook een mondmasker moeten dragen. De organisator laat nog weten dat de professionele dagen tijdens Batibouw terugkeren.

Voor de exposanten is er nog een geruststellende boodschap. FISA heeft een stevige financiële basis dankzij aandeelhouder Groupe Deficom, zo luidt het, en dus is de continuïteit van Batibouw gegarandeerd. “De exposanten (...) hoeven zich geen zorgen te maken over de houdbaarheid van de beurs”, stelt Deficom-voorzitter Philippe Lhomme. “We doen de nodige investeringen om Batibouw dit moeilijke moment te laten doorkomen. De sanitaire veiligheid gaat voor alles.”

FISA schrapte eerder wel het Voedingssalon, dat normaal in oktober zou plaatsvinden. En de woon- en interieurbeurs Cocoon werd uitgesteld.