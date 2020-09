Natuurreservaat in Thailand stuurt afval van kampeerders per post terug: “Dat zal u leren”

Nadat talrijke bezoekers het voorbije weekend in het nationale park Khao Yai in de omgeving van Bangkok grote hoeveelheden afval hadden achtergelaten, heeft minister van Milieu Unmengen Varawut Silpa-archa het afval laten inpakken en met de post naar de vervuilers laten sturen. “We hebben uw afval in een doos verzameld en sturen die naar uw adres. Dat zal u leren niet zomaar overal afval weg te werpen”, zo staat in het bijgevoegde briefje.