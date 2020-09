Na dieselgate moeten er financiële putten gevuld worden: “Volkswagen dicht bij verkoop Bugatti”

Het Duitse autoconcern Volkswagen is dicht bij de verkoop van sportwagenmerk Bugatti aan het Kroatische Rimac Automobili. Dat schrijft althans het Britse autotijdschrift CAR Magazine. Volkswagen zelf zegt niet in te gaan op speculaties over de merken.

Volgens het automagazine zouden de bazen van het Duitse autoconcern de koop zelfs al hebben goedgekeurd, maar moeten de commissarissen de overeenkomst nog beoordelen.

Een verkoop van Bugatti zou een grote strategische verandering betekenen voor de luxetak van het Volkswagen-concern. De Duitsers zouden de verkoop via dochter Porsche willen laten lopen, omdat die automaker al een belang van 15,5 procent heeft in Rimac, dat elektrische auto’s maakt. Porsche zou een groter belang in Rimac krijgen als onderdeel van de overeenkomst.

Het van oorsprong Franse Bugatti was in de jaren vijftig ten onder gegaan, maar werd in 1998 nieuw leven in geblazen. Volkswagen liet het merk zeer extravagante modellen ontwikkelen met eigen motoren, zoals een weinig gangbare 16-cilindermotor. De ontwikkelkosten lagen daardoor zeer hoog en veel Bugatti’s werden ondanks hun hoge aanschafprijs met verlies verkocht. Afgelopen jaar verkocht Bugatti 82 auto’s.

Sinds het dieselschandaal kijkt Volkswagen naar mogelijkheden om geld te besparen. Een verkoop van Bugatti wordt daarbij al langer genoemd.