Standard mag 7.500 supporters op Sclessin toelaten

Standard mag in zijn komende thuiswedstrijden 7.500 fans toelaten op Sclessin. Dat blijkt uit een persbericht van de stad Luik. Eerder was er sprake van 10.000 supporters. Sclessin heeft een capaciteit van ruim 27.000 plaatsen.

Dankzij een ministerieel besluit hebben burgemeesters de mogelijkheid om af te wijken van de regel dat maximum 400 mensen evenementen in open lucht kunnen bijwonen. De Luikse burgemeester Willy Demeyer wijst er wel op dat het goedgekeurde protocol strikt opgevolgd moet worden. Zo is het dragen van een mondmasker verplicht in een ruime omgeving van het stadion en moet het publiek in het stadion blijven zitten. Ook is reservatie verplicht om een wedstrijd bij te wonen. Standard moet zorgen voor aparte trajecten per bubbel van 400 supporters. Er moet ook desinfecterende gel beschikbaar zijn voor de fans. Verder mogen de horecazaken tot één uur na de wedstrijd open blijven mits respect voor de geldende gezondheidsmaatregelen, maar ze mogen geen terras opstellen.

Standard neemt het donderdagavond in de tweede voorronde van de Europa League op Sclessin op tegen de Welshe amateurs van Bala Town. Vanwege de coronacrisis wordt die wedstrijd achter gesloten deuren afgewerkt. Zondag (16u) tegen KV Kortrijk kunnen de Rouches voor het eerst sinds de corona-onderbreking in eigen stadion toeschouwers verwelkomen. Na het duel van zondag volgt er een evaluatie, mogelijk worden enkele maatregelen nadien gewijzigd.