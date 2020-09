LIVE. Start van politieke jaar in de Kamer: Geen vertrouwensstemming, wel eerste clash nieuwe meerderheid en oppositie

Premier Sophie Wilmès (MR) vraagt dan wel het vertrouwen niet, het politieke jaar gaat officieel van start in de Kamer. De nieuwe oppositie, N-VA, Vlaams Belang en PVDA, zijn niet te spreken over het uitstel dat Wilmès kreeg van de Vivaldi-partijen. Een vertrouwensstemming forceren zal het niet lukken, maar het belooft wel te kletteren in de Kamer. Volg het hier live!