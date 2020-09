Wit-Russische oppositie maakt zwarte lijst met namen van “foute” agenten

Foto: via REUTERS

De Wit-Russische oppositie maakt een lijst met politiemensen die verantwoordelijk zijn voor geweld tegen arrestanten en willekeurige arrestaties. Zij riskeren in de toekomst zelf te worden vervolgd, aldus oppositieleider Svetlana Tichanovskaja.

In Wit-Rusland wordt op grote schaal gedemonstreerd tegen president Aleksander Loekasjenko. Die is al een kwart eeuw aan de macht en claimt vorige maand te zijn herverkozen met ruim 80 procent van de stemmen. Veel burgers denken dat op grote schaal is gefraudeerd en willen dat Loekasjenko opstapt.

LEES OOK. Vrienden voor het leven: waarom Poetin zijn Wit-Russische collega Loekasjenko een lening van 1 miljard dollar geeft (+)

De politie heeft hardhandig opgetreden tegen betogers en ook in gevangenissen zou sprake zijn van misstanden. “Ik roep de veiligheidstroepen op het geweld te staken en zich aan te sluiten bij het volk van Wit-Rusland”, zei oppositieleider Tichanovskaja in een verklaring. “Als jullie dat niet doen, zullen jullie een eerlijk proces krijgen en gestraft worden.”

De oppositieleider zei dat in samenwerking met mensenrechtenactivisten een lijst wordt gemaakt met namen van functionarissen en politiemensen die hun boekje te buiten gaan. “We sturen deze lijst naar Oekraïne, Turkije, Rusland, EU-lidstaten en de Verenigde Staten. De lijst zal gepubliceerd worden”, beloofde ze.

De EU heeft de uitslag van de Wit-Russische verkiezingen niet erkend. Ook hebben sommige EU-lidstaten zelf al strafmaatregelen genomen tegen Loekasjenko en andere topfiguren.