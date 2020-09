Roger Vanden Stock gelooft niet in ‘The Process’ van Vincent Kompany bij Anderlecht: “Ze hebben ongelijk”

Roger Vanden Stock beleefde deze week een hoogdag toen de Tour de France passeerde op de Col de la Loze. De gewezen voorzitter van Anderlecht genoot van de passage, maar kon uiteraard niet ontsnappen aan enkele vragen over de club die hij 22 jaar leidde.

“Of we het nog veel over Anderlecht hebben? We praten er steeds minder over”, zei hij in een reportage van Sporza. “Ik volg de wedstrijden nog steeds en ik ben blij als ze winnen. Bovendien spelen ze nu vaak goed.”

Maar… “Het doet pijn om te zien dat de club in zo’n korte tijd achteruit is gegaan”, aldus vrouw Kiki.

De 78-jarige Vanden Stock is dan ook geen grote fan van ‘The Process’ van Vincent Kompany. “Ik hoop dat ze gelijk hebben, maar ik denk dat ze ongelijk hebben”, klonk het. “Ze praten over de jonge spelers en ze zijn fantastisch bij Anderlecht, maar ze laten ze gaan. Ik hoop dat Doku, Verschaeren en Dimata nog minstens vijf seizoenen blijven, maar ik vrees van niet.”

“Het wordt steeds meer een business en dat stoort mij”, zei aldus Vanden Stock. “Wij waren waarschijnlijk minder professioneel, maar het werkte wel.”