Boek van Obama verschijnt twee weken na Amerikaanse presidentsverkiezingen

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama heeft donderdag aangekondigd dat zijn boek op 17 november verschijnt, twee weken na de verkiezingen waarin Donald Trump en Joe Biden het tegen elkaar opnemen.

‘Promised Land’, dat meteen in 25 talen over de wereld verschijnt, is het eerste van twee delen. “Niets voelt zoals het afwerken van een boek en ik ben er trots op”, twitterde de gewezen Democratische president, die van 2009 à 2017 aan de macht was. De voorganger van Donald Trump legde uit dat hij in de publicatie een “eerlijke weergave van zijn presidentschap tracht te brengen (...) en hoe we onze verdeeldheid kunnen helen en ervoor zorgen dat democratie werkt voor iedereen”.

Het boek was eerder al aangekondigd, maar de verschijningsdatum was tot nu toe onbekend. Het wordt in de Verenigde Staten gepubliceerd door Penguin Random House. Het boek van Michelle Obama, dat in november 2018 verscheen, was een succes: er werden wereldwijd ruim 11,5 miljoen exemplaren van verkocht.