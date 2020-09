Rel tussen topviroloog en Donald Trump: “Hij was verward en heeft de vraag niet goed begrepen”

Bizarre rel in de Verenigde Staten waar president Donald Trump de baas van Center for Diseace Control and Prevention (CDC), Robert Redfield, tegenspreekt en afdeed als “verward”. Trump had gezegd dat tegen het eind van dit jaar minstens 100 miljoen dosissen van een vaccin zouden verspreid kunnen worden, maar dat had Redfield eerder al tegengesproken.

Over het vaccin tegen het coronavirus is intussen al veel inkt gevloeid en dat zal het nog een héle tijd doen. Ook in de VS, waar Donald Trump alle zeilen bijzet om het snel te doen gaan. Maar woensdag kwam een topgezondheidsfunctionaris van de overheid die bubbel enigszins doorprikken in het Amerikaanse Congres. Daar werd Robert Redfield, de topman van het CDC, wanneer zo’n vaccin breed beschikbaar zou zijn. “Ergens tussen november en december zal een vaccin klaar zijn”, sprak hij. “Maar in een beperkte oplage, daar zullen we moeten kiezen wie het vaccin kan krijgen. Allicht gaat het dan om kwetsbare groepen en hulpverleners.” Die brede verspreiding zou volgens Redfield pas veel later komen. “Ik denk in het twee of derde kwartaal van 2021. Om voldoende dosissen te hebben zodat we groepsimmuniteit kunnen bekomen, moeten we toch nog zes à negen maanden wachten.”

“We staan klaar”

Maar Donald Trump sprak de topviroloog kort nadien radicaal tegen. Meer nog: hij zei dat hij na z’n passage in het Congres getelefoneerd heeft naar Redfield en dat de man “verward” was. “Het was onjuiste informatie die hij verspreid heeft. Hij moet de vraag verkeerd begrepen hebben. We staan klaar om van start te gaan. Zodra het vaccin beschikbaar is in oktober kunnen we het uitrollen naar het brede publiek.”

Trump ging daarna nog in op een andere uitspraak van Redfield, over mondmaskers. De CDC-topman had gezegd dat de mondmaskers misschien wel efficiënter zijn tegen de verspreiding van het virus dan het vaccin. “Maar daar is helemaal niets van aan”, zei Trump.

Kort nadien zei Trump nog dat hij wel vertrouwen had in Redfield. De viroloog tweette daarop dat het vaccin ervoor zou zorgen dat we terug kunnen keren naar het “normale leven.”