Negentienjarige dief brengt medicatie terug naar 86-jarige vrouw uit Zonhoven: “De gevangenis maakte veel indruk op hem”

Zonhoven - Een 21-jarige man stond donderdag in de Hasseltse correctionele rechtbank terecht voor een overval van een 86-jarige vrouw in haar woning in Zonhoven. Op 25 juli 2018 was hij nog maar achttien jaar oud, toen hij met twee minderjarige kompanen, onder wie zijn broertje, het huis was binnengedrongen. De vrouw werd opgeschrikt door twee jongemannen, die gemaskerd waren en dreigend overkwamen. Ze eisten geld. Ze namen uiteindelijk haar portefeuille, gsm, juwelen en een kluis met medicijnen mee.

Ze hadden een dag eerder al een poging ondernomen aan het huis, waar een immobord stond met ‘Verkocht’ op, maar toen geraakten ze niet binnen. Een dag later keerden ze terug. In de vroege ochtend werd de slapende vrouw in shock wakker. Ze namen de kluis mee waarin de medicijnen van de 86-jarige vrouw staken. Ze kregen de kluis niet meteen open. De vrouw zei dat ze de medicatie echt nodig had. “Hij is die ‘s avonds gaan terugbrengen en heeft die aan haar deur neergelegd. Ik vertel dit om de feiten te schetsen. Hij was met kameraden iets gaan drinken en toen hadden ze afgesproken de feiten te plegen. Mijn cliënt is bij de onderzoeksrechter verschenen en werd naar de gevangenis overgebracht. Dat maakte veel indruk op hem. Ik heb toen zijn voorwaardelijke vrijlating aangevraagd en dat is heel goed verlopen”, pleitte zijn raadsman Luk Delbrouck. De man heeft intussen een tijdelijk arbeidscontract tot maart 2021, een relatie en een vast adres.

De substituut-procureur wees de jonge man op de ernst van de feiten. “Ik hoop dat u beseft wat het slachtoffer heeft meegemaakt. Het gaat om een zeer traumatische ervaring. U bent nog zeer jong en ik wil u niet alle kansen in de maatschappij ontnemen,” aldus de aanklager die een werkstraf het meest aangewezen vond. De strafrechter doet op 1 oktober uitspraak.